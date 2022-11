ABD'de seçim denklemini değiştiren iki faktör

Genel tabloya benzer şekilde, bazı eyaletlerin sonuçları da şaşırtıcıydı. Florida ve New York gibi bazı eyaletlerde Cumhuriyetçiler son derece başarılı olurken, Demokratlar Michigan ve Pennsylvania gibi diğer eyaletlerde başarılı oldu.



Bu yıl seçmenlerin tutumlarının değişmesine iki ana faktör katkıda bulundu; demokrasi ve kürtaj. Olağan ara seçimlerin aksine, muhalefet partisi son iki yılda Roe v. Wade kararını geri çekip anayasal kürtaj hakkının yasaklanmasını sağlayarak en önemli siyasi başarıyı elde etti.



Geçmiş ara seçim kampanyalarına bakarsak, muhalefet partisinin çabalarını 2010'da Obamacare'de (Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası) veya 1994'te Clinton Healthcare Girişimi'nde olduğu gibi Beyaz Saray'ın sağlık sistemi reformu gibi en belirgin politikalarını eleştirmeye odakladığını görürüz.



Kürtaj haklarına ilişkin referandum veya son başkanlık seçiminin sonucuna şüpheyle yaklaşılması dosyası diğer eyaletlerde doğrudan belirleyici oldu. Örneğin, Demokratlar Pennsylvania'da başarılı oldular, performansları 2020'de Biden'ınki ile rekabet edecek seviyedeydi. Temsilciler Meclisi'ndeki her rekabetçi koltuğu süpürdüler, Jon Fetterman, Senato yarışını Biden'ın eyaletteki zaferinden daha büyük bir farkla kazandı. Demokratların vali adayı Josh Shapiro da benzer şekilde seçimleri ezici bir farkla kazandı. Demokratlar, bu eyaletteki çabalarını Cumhuriyetçi vali adayı Doug Mastriano'yu görevden uzaklaştırmaya odakladılar. Mastriano, Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kılma çabalarının merkezinde yer alan Trump destekli bir politikacı.



Demokratlar, Mastriano’un zafer kazanmasının anayasal bir krize, demokratik hükümet için bir tehdide ve ayrıca kürtaj dosyası krizine neden olacağından korkuyorlardı. Diğer yandan, New York’ta Cumhuriyetçiler büyük bir zafer kazandı ve kongre adayları 2020'de Trump'tan çok daha iyi sonuç elde ettiler. Cumhuriyetçiler yedi rekabetçi kongre bölgesinden biri hariç hepsini kazandı. Mavi eyalette vali koltuğu için yarışta sonuçlar birbirine yakındı.



Kürtaj ve demokrasi New York'ta daha az önemliydi. 2020'de Biden'ın bu eyaletteki zaferini geçersiz kılacak bir hareket olmadı. Demokratların Colorado'yu ve Cumhuriyetçilerin Teksas'ı kontrolü altında bulundurması gibi bazı istisnalara rağmen New York ve Pensilvanya ülke çapında hâkim olan modelin bir parçası.