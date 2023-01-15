ABD'de şiddetli fırtınalar: 9 kişi öldü

Ülke basınındaki haberlere göre, şiddetli fırtınalar çok sayıda evi tahrip ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. 7 kişinin hayatını kaybettiği Alabama eyaletinin valisi Kay Ivey, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa bölgeleri için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.