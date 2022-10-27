ABD'de sıkı yarış: Adaylar at başı gidiyor

Özellikle Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Ohio ve Kuzey Carolina ara seçimlerin kaderini belirleyecek anahtar eyaletlerden bazıları olarak öne çıkıyor.

Pennsylvania senatörlüğü için yarışan Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz ile Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman’ın dün akşamki seçim tartışması ülkede gözleri tekrar Kongredeki dengeleri değiştirecek adaylara çevirdi.

Tartışmadan sonra Fetterman’ın kampanyası 1 milyon bağış topladığını açıklarken Cumhuriyetçilere ait Senato Liderlik Fonu adlı süper PAC’ın (siyasi eylem komitesi) Pennsylvania’daki seçim yarışına 6 milyon dolar ayırdığı kaydedildi.

Ara seçimleri yakından takip eden FiveThirtyEight sitesindeki anketlere göre, Pennsylvania’da Fetterman yüzde 47,2 ile oy oranı yüzde 44,9 olan Öz’ün yaklaşık 2 puan önünde görünüyor.

Birçok eyalette anketlerde adaylar at başı gidiyor

Ara seçimlerde bütün gözlerin çevrildiği diğer bir eyalet olan Georgia’daki Senato yarışında da adaylar son anketlerde at başı gidiyor.

Çoğu anket şirketinin araştırmasına göre Senatodaki koltuğunu korumaya çalışan Demokrat aday Raphael Warnock yaklaşık 2 puan farkla Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker’in önünde yarışı sürdürüyor.

Diğer kamuoyu şirketi Trafalgar Grup’un anketine göre ise Warnock’un yüzde 47 oyuna karşı Walker yüzde 49 oyla önde görünüyor.

Demokratların az farkla önde olduğu diğer eyalet Arizona’da Co/efficient şirketi tarafından en son yapılan ankette Demokrat senatör Mark Kelly yüzde 45’e karşı yüzde 47 ile yarışı Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters’ın önünde götürüyor.

Ara seçim yarışının bıçak sırtında gittiği eyaletlerden Nevada’da ise Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt ile Demokrat rakibi Catherine Cortez Masto arasında çetin bir mücadele yaşanıyor. İki aday arasında yüzde 0,2 gibi bir fark bulunuyor.

2016’da Nevada’nın ilk kadın senatörü seçilen Cortez Mastor seçimlerde koltuğu en fazla tehlikede olan Demokrat aday olarak değerlendiriliyor.

ABD’deki "salıncak eyaletlerden" biri olarak değerlendirilen Ohio’daki Senato yarışında Cumhuriyetçi aday J.D. Vance, birçok ankete göre Demokrat rakibi Tim Ryan’ın yaklaşık 2 ila 4 puan arasında önünde gidiyor.

Kuzey Carolina ve Wisconsin eyaletleri de çekişmeli seçim kampanyalarına sahne olurken son anketlere göre Cumhuriyetçiler şu an bu iki eyalette kontrolü elinde bulunduruyor.

Ara seçim kampanyalarını takip eden siyasi analistler, 2020 Başkanlık seçimlerinden bu yana her iki kanatta da çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların 8 Kasım ara seçimleri sonrası Senatodaki durumlarını koruyabileceği, ancak Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabileceği tahmininde bulunuyor.

İki parti arasında Senatoda şu an 50-50 eşit koltuk sayısı bulunurken oylamalarda Başkan Yardımcısı Kamal Harris’in oyu ile denge Demokratların lehine dönüyor.

- 8 Kasım 2022 ara seçimleri

Amerikalılar, 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyesinin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Altı yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadı üyelerinin de üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.