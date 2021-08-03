ABD'de silah sesleri: Pentagon binası kapatıldı
ABD'de Pentagon yakınlarında duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. Binanın kapıları kapatılırken yetkililer silah seslerinin geldiği bölgeden uzak durulmasını istedi.
Amerika 03.08.2021, 18:50
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi.
ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.
Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.
Kaynak: AA
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