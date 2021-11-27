ABD'de silahlı çatışma

Kuzey Karolayna Eyaleti'nin Durham kentinde bir alışveriş merkezinde karşılaşan iki grup kavgaya tutuştu.

Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Polis, iki grubun üyelerinin birbirlerini tanıdıklarını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: TRT Haber