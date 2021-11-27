banner39

ABD'de silahlı çatışma

ABD'de silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.

Amerika 27.11.2021, 17:41 27.11.2021, 17:45
ABD'de silahlı çatışma

Kuzey Karolayna Eyaleti'nin Durham kentinde bir alışveriş merkezinde karşılaşan iki grup kavgaya tutuştu.

Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Polis, iki grubun üyelerinin birbirlerini tanıdıklarını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: TRT Haber

banner53
#ABD #Silahlı ÇATIŞMA #Kuzey Karolayna #durham
Yorumlar (0)
17
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?