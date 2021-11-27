ABD'de silahlı çatışma
ABD'de silahlı iki grup arasında çıkan çatışmada 3 kişi yaralandı.
Amerika 27.11.2021, 17:41 27.11.2021, 17:45
Kuzey Karolayna Eyaleti'nin Durham kentinde bir alışveriş merkezinde karşılaşan iki grup kavgaya tutuştu.
Tarafların birbirlerine ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Polis, iki grubun üyelerinin birbirlerini tanıdıklarını ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: TRT Haber
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