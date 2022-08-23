ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Amerika 23.08.2022, 01:52
Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi.
Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
Kaynak: AA
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü