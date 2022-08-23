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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Amerika 23.08.2022, 01:52
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Atlanta Polis Departmanınca Twitter'dan yapılan açıklamada Midtown bölgesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis tarafından Atlanta Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, mağdurların kadın olduğu bildirildi.

Saldırganın kimliği ve olaya ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA
#ABD #georgia #silahlı saldırı
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