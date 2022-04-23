banner39

banner35

ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken yaralananlardan birinin çocuk olduğu bildirildi.

Amerika 23.04.2022, 01:46
ABD'de silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarındaki silahlı saldırıda 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Washington DC Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Olayda 2 erkek ve 1 kız çocuğunun yaralandığı belirtilirken, bu kişilerin sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Polis, DCU kampüsünde bulunan kişilere ve bölge halkına bulundukları yerden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
#ABD #silahlı saldırı
Yorumlar (0)
16
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?