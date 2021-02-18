ABD'nin Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Philadelphia'da meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 zanlı gözaltıona alındı.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

ABD’de Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia'da 7 kişinin yaralandığı bir silahlı saldırı gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia’nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.

Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.

Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA

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