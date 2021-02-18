ABD'nin Philadelphia şehrindeki silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

ABD’de Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia'da 7 kişinin yaralandığı bir silahlı saldırı gerçekleşti.
Yerel kaynaklar, dün saat 14.50 sularında Philadelphia’nın kuzeyindeki Olney toplu taşıma merkezi yakınında silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıda, 7 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralılar hakkında detay verilmezken acilen çevredeki hastanelere kaldırıldıkları, olayla ilgili bir zanlının gözaltına alındığı açıklandı.
Polis, olay yerinde 2 silah ele geçirirken, saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
AA