ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Polis, Sacramento şehrindeki saldırının, günün erken saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.

Sosyal medyada yayımlanan videolarda, koşuşturan insanlar ve siren sesleri yer aldı. Ayrıca, olay yerine sevk edilen ambulanslar da görüldü.

Polis, en az 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşmadı.