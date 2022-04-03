ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin California eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Amerika 03.04.2022, 16:04
Polis, Sacramento şehrindeki saldırının, günün erken saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu.
Sosyal medyada yayımlanan videolarda, koşuşturan insanlar ve siren sesleri yer aldı. Ayrıca, olay yerine sevk edilen ambulanslar da görüldü.
Polis, en az 6 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşmadı.
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