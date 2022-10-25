ABD'de silahlı saldırı: Üç kişi öldü

Silahlı kişi, pazartesi günü yerel saatle 09:00'da Merkezi Görsel ve Sahne Sanatları Lisesi'ne girdi.

Okul binasının kapıları kilitliydi ve zanlının nasıl girdiği anlaşılamadı.

19 yaşındaki saldırgan polise ateş açtıktan sonra yaralanarak öldü. Okul yönetimi, polisin silahlı saldırganı hızlı biçimde durdurduğunu söyledi.

Saldırganın amacı ve okulla bağlantısına dair bir açıklama yapılmadı.

Silahı tutukluk yaptı

Görgü tanıkları, saldırganın silahının saldırı sırasında tutukluk yapması nedeniyle hayatta kaldıklarını açıkladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir genç kız olay yerinde, bir kadın ise hastanede hayatını kaybetti. Yedi kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.

Saldırganın yaklaşık bir düzine yüksek kapasiteli şarjöre ayrılmış yüzlerce mermi taşıdığı tespit edildi.

Şehrin polis komiseri Michael Sack "Bu saldırı çok daha kötü olabilirdi" dedi.