ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Vurulanlar arasında henüz öldüğü rapor edilen kimse olmadı ancak ağır yaralılar var.

Chicago Polis Müfettişi David Brown basına yaptığı açıklamada yaralıların durumlarının farklı aciliyette olduğunu ve birçoğunun kritik durumda olduğunu söyledi.

Bir kişiye de araç çarptı

Saldırının olduğu yerde bir aracın çarpması sonucu bir kişi daha yaralandı.

Ön bilgileri aktaran Brown, olaya bir aracın karıştığını ancak muhtemelen iki saldırganın bulunduğunu belirtti.

Brifingde, polisin failleri henüz tespit edememiş olduğu veya hangi amaçla saldırının gerçekleştiğinin belirlenemediği aktarıldı.

Kaynak: Euronews