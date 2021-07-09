ABD'de son 24 saatte 254 kişi daha hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 20 bin 284 artışla 33 milyon 792 bin 445'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 254 artarak 606 bin 482 oldu.

California, 3 milyon 829 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 13 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 815 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 721 ve Teksas'ta 52 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de 158 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 183 milyon 237 binden fazla kişiye ilk doz, 158 milyon 287 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 752 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 962 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 530 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 405 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.