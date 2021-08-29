ABD'de son anketler Biden'ı üzdü Trump'ı sevindirdi

ABD'de yapılan anketler Ocak ayında göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden'a destek oranlarının hızla düştüğünü ortaya koydu.

Anketler, Joe Biden'ın Donald Trump'ı eleştirdiği ekonomi ve sağlık konularındaki sorunlarda bir ilerleme sağlanamaması üzerine Afganistan'ın da eklenmesiyle, Biden'a olan desteğin hızla düştüğünü gösteriyor.

ABD'li Gallup Şirketi, 1930'lu yıllardan itibaren düzenli olarak görevdeki Amerikan başkanına halkın onay oranını (presidental approval rating) ölçüyor. Gallup'un anket sonuçlarına göre Ocak ayında %60 seviyesinde olan Biden'ın onay oranı son günlerde %30'a geriledi.

"Seçim olsa Trump kazanır"

ABD'de Kasım 2020'de başkanlık için birbirleriyle yarışan Biden (1942-) ile Trump (1946-) arasında bir seçim yapılması durumunda Trump'ın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trump'ı sağlık, eğitim ve ekonomi politikaları sebebiyle eleştiren Biden ve hükümeti, ABD halkınca iktidara geldikten sonra icraatta bulunmamakla suçlanıyor. 79 yaşındaki Joe Biden'ın sağlık sorunlarının yeni hükümetin bu konuda geri kalmasında etkili olduğu iddia ediliyor.

Bu gelişmelerin Donald Trump'a Kasım 2024'teki ABD başkanlık seçimlerinde aday olma konusunda cesaret vereceği tahmin ediliyor.

Afganistan etkisi

Anketler ABD halkının yarıdan fazlasının ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini desteklediğini ortaya koyuyor.

Bununla birlikte 5-15 Ağustos döneminde Taliban'ın hızlı bir zafer kazanıp yüklü miktarda ABD askeri envanterini ele geçirmesi, Biden yönetiminin Taliban'ın hızlı ilerleyişini öngörememesi, son gelişmelerle beraber dünya genelinde ABD'nin Afganistan'da ağır bir yenilgiye uğradığına dair oluşan imaj ve Kabil Havalimanı'nda tahliye krizinin ABD'li seçmenlerin Biden ve hükümetine tepkisinin daha da artmasına yol açtı.

Kaynak: Mepa News