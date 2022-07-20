ABD'de su polisi uygulaması

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde aşırı kuraklık sonucu su tasarrufu yapmak için kullanım kısıtlaması getirildi ve denetlemek için su polisi devreye sokuldu.

Yeni getirilen kısıtlamalara göre kent sakinlerinin bahçe ve bitkilerini sulamasına yalnızca haftada iki gün, sekiz dakika izin verilecek. Su polisi sokaklarda devriye gezecek ve sulama kurallarına uymayanlara ceza kesebilecek.

Los Angeles Su ve Enerji Departmanı'ndan yetkililer, ihlal durumunda önce uyarı yapılacağını, daha sonra cezaların 200 dolardan başlayacağını, sonraki ihlallerde 400 ve 600 dolara yükseleceğini belirtti. Bunun para kazanma programı olmadığına dikkat çeken yetkililer "Biz paranın peşinde değiliz. Para bize daha fazla su getirmiyor. Burada davranışsal değişim amaçlııyoruz" diye konuştu.

Kaliforniya'da bahçe sulama neden kısıtlandı?

Kaliforniya eyaletinde ortalama su kullanımının yüzde 50'si çevresel, yüzde 40'ı tarımsal ve yalnızca yüzde 10'u kentsel olmasına rağmen yetkililer evsel kullanımın önemine vurgu yapıyor.

Güney Kalifrorniya Metropolitan Su Bölgesi yetkilileri dış sulamanın, özellikle kentsel alanlardaki en fazla su harcayan faaliyet olduğunu belirtiyor. Oysa Kaliforniya'daki yerel bitki örtüsü kuraklığa dayanıklı ve yüzde 85'i su tasarrufuna imkan veriyor.

"Kaliforniya dostu" bahçeleri teşvik eden ödülü peyzaj mimarı Marianne Simon daha az çimen ve daha fazla kuraklığa dayanıklı çalı ve bitkiler ekilebileceğini belirtiyor.

Sürdürülebilrliği önceliklendiren mimar, bunun bahçe düzenlemesinden tamamen vazgeçmek anlamına gelmediğini belirtiyor ve "Ne yazık ki, insanlar çakıllara bakıyor, düzenlemeyi tamamen bırakıyor. Yapay çimler döşüyorlar, bu tamamen yanlış" diyerek tepki veriyor.

Los Angeles halkı kurallara uyuyor mu?

Su kullanıma dair kısıtlamalar şehir belediyesinde oybirliğinde kabul edildi. Bu kısıtlamaların kentte uygulanan en katı dış sulama sınırlandırması olduğu belirtiliyor.

Ancak Los Angeles Su ve Enerji Departmanı'na göre kent sakinleri kuralları istemeyerek delebiliyor. Departman yetkilisi Damon Ayala "Çoğu kez kuralı bilmiyorlar ve onları eğitmek bizim işimiz" diyerek durumu anlatıyor.

Kuralda belirtilen su miktarının Kaliforniya dostu bahçeler için yeterli olacağını, hatta fazla geleceğini belirten yetkililer, bu miktarın geleneksel çim bahçeler için yeterli gelmeyecğini söylüyor.

Kısıtlamalar hemen etkisini göstermeye başlamış. Los Angeles Su ve Enerji Departmanı Haziran ayında kent sakinlerinin su talebinde geçen yıl aynı aya göre yüzde 9'luk bir azalma olduğunu belirtiyor ve bu miktarın en düşük kullanım düzeyi olduğuna da dikkat çekiyor.

Kaynak: Euronews