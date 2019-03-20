ABD'de suç geçmişi olan göçmenlere keyfi uygulama

ABD Anayasa Mahkemesinin yeni kararına göre, federal yetkililerin, suç geçmişleri olan göçmenleri cezaları bittikten yıllar sonra dahi kefalet duruşması olmaksızın süresiz gözaltına alma yetkisi var.

5’e 4 oyla Yüksek Mahkemede onaylanan karar, federal yetkililerin, hapishane şartlarını tamamladıktan sonra sınır dışı edilmeyi bekleyen göçmenleri alıkoyabilmelerine imkan tanıyor.

Mevcut uygulamaya göre, kriminal bir suçtan hüküm giyerek hapis cezası alan göçmenler, cezalarının bitiminin ardından ilk 24 saat içerisinde federal yetkililerce sınır dışı edilmeden önce gözaltına alınabiliyordu. Ancak alınan bu yeni kararla göçmenlerin, cezalarının bitiminin ardından tutuklanabilmeleri için herhangi bir süre kısıtlaması yok.

Kaynak: TRT Haber