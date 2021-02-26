Biden'dan Suriye saldırısının yasal zeminini açıklamasını istediler

Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenleyen Biden yönetimine, bazı Demokrat Kongre üyelerinden tepkiler yükseldi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyesi olan ve savaş karşıtı duruşuyla bilinen Virginia Senatörü Tim Kaine, yazılı açıklama yaparak dünkü saldırının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Kaine, "Amerikan halkı, yönetimin bu saldırıları nasıl meşrulaştırdığını ve Kongrenin onayı olmaksızın hangi yasal temellere dayandırdığını duymayı hak ediyor." ifadesini kullandı.

Senatoda söz konusu saldırıya tepki gösteren ilk Demokrat olan Kaine, Biden yönetiminin saldırının yasal zemini üzerine bir an önce Kongreyi bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat vekil Ro Khanna da Twitter hesabından, "Savaşları bitirmeye çalışıyoruz, Orta Doğu'da çatışmaları körüklemeye değil." açıklamasını yaparak saldırıyı kınadı.

Khanna, "Dış politikamız diplomasi ve hukukun üstünlüğüne dayanmalı, Kongre onayı olmaksızın yapılan misilleme saldırılarına değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Amerikan medyasında özellikle muhafazakar basın kuruluşları, eski Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını eleştiren Demokratların dünkü saldırı karşısında sessiz kalmasının manidar olduğu yorumlarını öne çıkardı.

Kaine'nin geçen yıl öncülük ettiği ve eski Başkan Donald Trump'ın "Kongrenin onayını almaksızın İran'a yönelik herhangi bir askeri operasyon düzenlememesi gerektiği" yönündeki tasarı kabul edilmiş, ancak Trump tasarıyı veto etmişti.

Hava saldırısı

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri, doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulunmuştu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullanmıştı.

AA