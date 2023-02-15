ABD'de tehlikeli madde taşıyan kamyonun kazası paniğe yol açtı

Söz konusu kaza, Tucson şehir merkezinin güneydoğusundaki "I-10" yolu üzerinde yaşandı.

Arizona Kamu Güvenliği Birimi, kamyondan sıvı nitrik asit sızdığının belirlenmesinin ardından, 800 metre mesafedeki sakinlere bölgeyi terk etmeleri ve 1 mil (1,6 kilometre) mesafedekilere birkaç saat boyunca yerlerinde kalmaları talimatı verdi.

Daha sonra, "yerinde kal" talimatı geri çekilirken, tahliye süreci başlayanların tahliyesine devam edileceği bilgisi verildi.

Kamyon sürücüsünün kazada öldüğü duyuruldu.

Nitrik asit, gübre ile plastik ve boyaların imalatı için amonyum nitrat yapmada kullanılıyor.