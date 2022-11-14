ABD'de Temsilciler Meclisi'nin kontrolü için yarış devam ediyor

Resmi olmayan sonuçlara göre Nevada’da Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto'nun, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etmesiyle Demokratlar Kongre’nin Senato kanadında çoğunluğu garantilemiş oldu.

Cortez Nasto’nun zaferi ile Demokratlar 100 sandalyeli senatonun 50’sini alırken Cumhuriyetçiler ise 49 sandalyede kaldı.

Ara seçimlerde şu an senatör adayı belli olmayan tek eyalet, Demokratlardan Raphael Warnock ve Cumhuriyetçilerden Herschel Walker’in yarıştığı Georgia kaldı.

Eyalet yasalarına göre adayların kazanabilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması istenen Georgia'da Warnock ve Walker, 6 Aralık’ta yapılacak ikinci turda tekrar kozlarını paylaşacak.

Demokrat Warnock 8 Kasım ara seçimlerinde eyalet genelindeki oyların yüzde 49,4’ünü, Cumhuriyetçi rakibi ise yüzde 48,5’ini alabildi.

6 Aralık’ta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olacak.

Yasalara göre ABD Başkan Yardımcısı, Senato Başkanı olarak görev yapıyor ve eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

- Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 rakamı gerekiyor

Diğer yandan Associated Press'e göre, Temsilciler Meclisinde ise şu ana kadar 212 koltuğu garantileyen Cumhuriyetçiler, yarışı 204 koltuğa ulaşan Demokratların önünde götürüyor.

Ülke genelinde 19 bölgede adaylar arasında yarış hala baş başa devam ederken, 435 üyeli Temsilciler Meclisinde çoğunluk için partilerin 218 rakamına ulaşması gerekiyor.

Alaska, Arizona, California, Colorado, Main, Yeni Meksiko, New York ve Oregon eyaletlerindeki seçim bölgelerinde oy sayımı sürerken, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Temsilciler Meclisini Cumhuriyetçilerin kazanması halinde Demokrat Başkan Joe Biden'in yasama gündeminin sekteye uğraması muhtemel görünüyor.

Kongre'den herhangi bir yasanın geçmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nden onaylanması gerekiyor.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

ABD ara seçimlerinde ayrıca 36 eyaletin valisi de yeniden belirlenirken, şu ana kadar ülkede Cumhuriyetçilerin 25, Demokratların 23 valisi bulunuyor.

Arizona ve Alaska’da valilik için oy sayımı devam ediyor.