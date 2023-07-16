ABD'de tsunami uyarısı yaptıran deprem
Alaska bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı. Uyarıdan dakikalar sonra okyanus suyu yükseldi.
Amerika 16.07.2023, 12:48
ABD'nin Alaska Yarımadası bölgesinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Alaska Yarımadası bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Alaska’nın Sand Point şehrine 98 kilometre mesafede olduğunu açıkladı.
Deprem 32,6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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