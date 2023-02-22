ABD'de UFO tartışmaları alevleniyor

ABD’de art arda düşürülen üç cisim… Hala ne oldukları konusunda net bir fikir yok. Ancak geçmişten gelen bir tartışmayı daha da alevlendirdikleri kesin.

Kimileri yaşanan olayların, yakın gelecekte ifşa edilecek çarpıcı bilgiler için bir ön hazırlık olduğunu savunuyor, kimileri “Galaksilerden gelen misafirlere” bağlıyor, kimileri ise ABD ile Çin arasında hazırlıkları yapılan ve birçok filme de konu olan uydu savaşlarına bağlıyor.

İşte, ABD’de ilk önce füze tesislerinin de olduğu kritik tesislerin üzerinde görülen Çin “casus balonu” ardından ise 3 cismin düşürülmesi, kamuoyundaki tartışmaları alevlendirdi.

ABD yönetimi düşürülen cisimlerle ilgili net açıklamalar yapmaktan kaçınıyor. Kamuoyunda ise ardı ardına düşürülen cisimlerle ilgili farklı görüşler var. Kimisi bunların insan yapımı olduğunu ve tıpkı Çin balonunda olduğu gibi istihbarat amacıyla kullanıldığını düşünüyor.

Kimileri ise bunların UFO (Tanımlanamayan uçan cisim) olduğu konusunda ısrarcı.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Kafa karışıklığının en önemli nedeni Biden yönetiminden bu konuda tatmin edici bir açıklama yapılmamış olması.

Son olarak iki hafta önce Huron Gölü üzerinde kimliği belirsiz üç cisim daha düşürüldü. Pentagon yetkilileri bunların güvenlik tehdidi oluşturmadıklarını belirtirken, kökenleri veya amaçları hakkında ise bilgi vermedi.

ABD’de UFO çalışmaları ve ihbarları

ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırdı. Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları inceledi ve gerekli tanımlamayı yapamadı.

Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurdu, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürdü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da 2022 yılında halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için bir çalışma ekibi kuracaklarını açıkladı.

NASA’dan yapılan yazılı açıklamada, “NASA, tanımlanamayan hava olaylarını, yani gökyüzündeki uçak veya bilinen doğal oluşumlar olarak tanımlanamayan olayların gözlemlerini, bilimsel bir bakış açısıyla incelemek için sonbaharın başlarında başlayacak bir çalışma ekibi görevlendiriyor."

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise bu yılın başında, Mart 2021’den bu yana halk arasında UFO olarak da bilinen 366 "Tanımlanamayan Uçan Cisim" ihbarı aldıklarını ve bunlardan 171’inin ne olduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) ve Savunma Bakanlığına bağlı Tüm-Sahalar Anomali Çözüm Dairesi yıllık "Tanımlanamayan Uçan Cisim" raporunu yayımladı.

Raporda tanımlanamayan cisimlerin daha çok kısıtlı ve askeri açıdan hassas sayılan hava sahalarında tespit edildiği, bu olayların ABD hasımlarının istihbarat toplama faaliyeti olması konusunda endişelerin arttığına vurgu yapıldı.

Peki, UFO iddiaları gerçek mi, yoksa ABD’de diri tutulmak istenen hassasiyetlere yönelik bir çalışma mı?ABD’de UFO’lara karşı nasıl bir bakış var?

Amerikalılar UFO’lara inanıyor mu?

TRT Haber’e konuşan İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkez Müdürü Sibel Karabel, UFO’ların dünya gündemine ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte girdiğini söylüyor. “Tanımlanamayan Uçan Cisim” anlamına gelen UFO’nun tanımının da yıllar içinde değiştiğine değiniyor:

“Şimdi NASA ve ABD Savunma Bakanlığı, UFO'larla ilgili terminolojisini son yıllarda hatta birkaç sene önce değiştirdi. Şimdi artık UFO olarak geçmiyor, UEFA olarak geçiyor. Yani şöyle tanımlama var. “Tanımlanamayan uçan cisim” yerine, UAP (tanımlanamayan hava fenomeni) olarak anıyorlar."

Karabel’e göre isim değişikliği bir vurguya işaret ediyor.

“Esasen ABD kurumları, 'Tanımlanamayan Hava Fenomeni' diyerek bu cisimlerin insan yapımı olduğuna ya da üzerinde çalışıldığına, bilimsel araştırmalar yapıldığına yapılan bir vurgu.”

Esasen bazen korku, bazen endişe ve bazen de merakla takip edilen UFO’lar konusunda 1940 ve 1950’lilerden itibaren ABD’liler nezdinde çok büyük kafa karışıklığı olduğu biliniyor.

Karabel de ABD kurumlarının konuyu sınıflandırma konusunda ilerleme kaydettiğini belirtiyor.

“Ancak son yıllarda örneğin NASA’da sistematikleştirildiğini görüyoruz. Bu kurumda 19 farklı birim var. 2022 yılında ise 9 ay süren özel bir çalışma yapılmış ve 2023’ün ortalarında bu çalışma raporlanacaktı. Yine 2021’de UFO’larla ilgili ilk video Pentagon tarafından yayınlandı. Dolayısıyla gelen UFO haberleri ve raporları ABD’de artık çok daha ciddiye alınıyor.”

Peki, ABD kamuoyu ne düşünüyor?

ABD kamuoyunda çok farklı görüşler olduğunu belirten Karabel, kamuoyu şirketlerinin bu konuda birçok araştırma yaptığını söylüyor.

“Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ünlü araştırma şirketlerinden bir tanesi araştırma yapıyor. 2019 ve 2021 tarihlerinde tekrarlanıyor bu araştırma. Amerikalıların bir kısmı yani UFO'lar olarak adlandırdığımız, galaksilerden, gezegenlerden gelenlerin dünyayı ziyaret ettiği noktasında inancının olup olmadığını ölçüyor.

2019 yılında Amerikalıların yüzde 33’ü inandığını belirtirken, 2021’de yapılan araştırmada inandığını belirtenlerin oranı yüzde 41’e çıkmış. Hiçbir fikri olmayanlar ise 2019’da yüzde 7 iken 2021’de yüzde 9 olmuş.”

Karabel’in sözünü ettiği araştırmada dikkat çeken diğer bir husus ise, tüm bunların insan yapımı olduğuna ve farklı galaksilerden gelmediğine inanan Amerikalıların sayısındaki düşüş.

Bu oran, 2019’da yüzde 60’larda iken, 2021’de yüzde 50’lere gerilediği görülüyor.

Çin “casus balonu”

ABD ordusu, Amerikan hava sahasında tespit edilen ve Çin casus balonu olduğu öne sürülen balonu 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında vurdu. ABD, vurduğu Çin balonunun modülünün incelemesini henüz tamamlamadı ancak ABD Dışişleri, balonda meteoroloji balonlarından farklı olarak sinyal iletme ve istihbarat toplama kabiliyetine sahip teçhizat bulunduğunu ve Çin ordusu ile doğrudan ilişkisi olan bir üretici tarafından üretildiğini tespit ettiklerini öne sürdü.

ABD hava sahasında balon tespit edilmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini erteledi. Çin ise iddiaları yalanladı.

Sibel Karabel’e Çin balonunu ve yarattığı etkiyi de soruyoruz.

Karabel’e göre, Çin balonu konusunda ilk akla gelen sorulara hala cevap bulunamadı.

“Balonu ilk kim keşfetti? Pentagon mu? Diğer ABD kurumları mı? Yoksa bireysel bir keşif miydi? Bu konuda ABD’de çok farklı senaryolar konuşuluyor.”

Öte yandan Biden yönetimine yöneltilen eleştirilere de dikkat çekiyor Karabel, “Biden 16 Şubat’ta bir konuşma yaptı ancak sorulara cevap alınamadı. Hem cismin tam olarak ne olduğu hem de vurulduktan sonra enkazın akıbeti konusunda soru işretleri belirdi.”