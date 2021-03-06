ABD'de ulusal muhafızların görev süresi tartışılıyor

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Kongre Polis Müdürlüğünün Kongre çevresinde görev yapan ulusal muhafızların görev süresini iki ay daha uzatılmasına ilişkin talebini aldıklarını fakat bu hususta henüz bir karar vermediklerini açıkladı.

ABD'de ulusal muhafızların görev süresi tartışılıyor

Sözcü Kirby günlük basın toplantısında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, "Kongre polisinden ulusal muhafız yardımına ilişkin talebi elimizde. Bu talepte belirli sayıda ulusal muhafızın görev süresinin önümüzdeki iki ay için uzatılmasını istiyor. Bu talebi diğer taleplerde olduğu gibi ihtiyaç ve kaynak dengesini sağlamak üzere şu anda değerlendiriyoruz." dedi

Bu konuda henüz herhangi bir karar vermediklerini anlatan Kirby, değerlendirme süreci tamamlanmadan bir şey söylemek istemediğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların muhtemel ayaklanmasına karşı Washington DC'ye 25 bin kadar ulusal muhafız konuşlandırılmıştı.

Şu anda kentte kalan yaklaşık 5 bin 200 ulusal muhafızın mart ortasından sonra başkentten çekilmesi bekleniyor.

AA

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