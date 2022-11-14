ABD'de üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Üniversite polisi, Twitter'dan yayınladığı mesajda, Pazar günü geç saatlerde Virginia Üniversitesi kampüsünde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını söyledi.

Üniversite polisi, öğrenci olan Christopher Darnell Jones'u şüpheli olarak belirledi ve çok sayıda kurumun aktif bir arama yaptığını duyurdu.

Yetkililere göre Jones'un "bordo ceket, kot pantolon ve kırmızı ayakkabılar" giydiği ve siyah bir SUV kullanıyor olabileceği belirtildi.

Üniversitenin başkan yardımcısı tarafından öğrenci birimine gönderilen bir e-posta, tüm öğrencilerin güvenlik aramalarını ve durum aktif kalırken yerinde barınma komutlarını takip etmelerini tavsiye etti.

Saldırı, son yıllarda ABD kolej ve lise kampüslerinde yaşanan silahlı şiddet dalgasının sonuncusu.

Kan dökülmesi, Anayasanın İkinci Değişikliğinin silah taşıma hakkını garanti altına aldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlara erişimin daha sıkı kısıtlamaları konusundaki tartışmaları alevlendirdi.