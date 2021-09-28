ABD'de vaka sayısı 43 milyon 124 bin 884 oldu

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 43 milyon 124 bin 884 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 590 artışla 690 bin 641'e ulaştı.

California, 4 milyon 698 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 29 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 767 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 192, New York'ta 55 bin 204 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 77'den fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 213 milyon 657 binden fazla kişiye ilk doz, 183 milyon 888 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

New York'ta sağlık çalışanlarına getirilen Kovid-19 aşısı zorunluluğu uygulanmaya başladı

New York Valisi Kathy Hochul, New York eyaletinde geçen ay alınan sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmasını zorunlu kılan kararı imzaladı.

Valis Hochul’un imzasıyla yürürlüğe giren karara göre sağlık çalışanları, Kovid-19 aşısı olmak zorunda kalacak.

İleriki günlerde, aşı yaptırmaya direnen on binlerce sağlık çalışanının işini kaybetmesi bekleniyor.

Vali Hochul, yaptığı açıklamada, bir kez daha sağlık çalışanlarına aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak “Kovid hakkında konuşmaktan artık yoruldum. Bu salgından kurtulmanın tek yolu, sağlık çalışanları da dahil herkesin aşı olmasıdır. Lütfen doğru olanı yapın.” dedi.

New York eyaleti genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde 450 bin çalışan bulunduğu ve bunların yaklaşık 72 binin aşısını tamamladığı bildirildi.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, eyalet genelindeki tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.