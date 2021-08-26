ABD'de yaşayan Filistinliler Biden-Bennet görüşmesini protesto etti
Resmi temaslar için ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Joe Biden görüşmesi ABD'de yaşayan Filistinliler tarafından başkent Washington'da protesto edildi.
Amerika 26.08.2021, 22:03
ABD'de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye Ortodoks Yahudiler de destek verdi.
100 civarında kişinin katıldığı gösteride "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.
Beyaz Saray'ın karşısında yer alan Lafayette Park'ta protestolarına başlayan göstericiler ardından, Bennett'in konakladığı otelin önüne geçerek gösterilerini burada sürdürdü.
Öte yandan Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki patlama nedeniyle Biden ve Bennett görüşmesi bilinmeyen bir süre ertelendi.
Kaynak: AA
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