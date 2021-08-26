ABD'de yaşayan Filistinliler Biden-Bennet görüşmesini protesto etti

ABD'de yaşayan Filistinliler tarafından düzenlenen gösteriye Ortodoks Yahudiler de destek verdi.

100 civarında kişinin katıldığı gösteride "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Beyaz Saray'ın karşısında yer alan Lafayette Park'ta protestolarına başlayan göstericiler ardından, Bennett'in konakladığı otelin önüne geçerek gösterilerini burada sürdürdü.

Öte yandan Kabil Hamid Karzai Havalimanındaki patlama nedeniyle Biden ve Bennett görüşmesi bilinmeyen bir süre ertelendi.