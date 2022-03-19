ABD'de Zelenskiy figürleri saatler içinde tükendi

Ukrayna'nın Odesa kentinde çok sayıda Ukraynalı, silah ve ilk yardım eğitimleri alırken, başkent Kiev'de halk, bir buçuk milyon laleden Ukrayna arması oluşturdu. Bağış amacıyla üretilen Zelenskiy'e benzeyen oyuncaklar ise saatler içinde tükendi.

Ukrayna'nın Odesa kentinde yaklaşık 150 kadar genç, ilk yardım ve silah eğitimi alıyor.

Çiftler, yaza düğün hazırlığı yaparken, kendilerini savaşın içinde buldular.

1 buçuk milyon lale ile arma

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 1 buçuk milyon lale ile Ukrayna arması oluşturuldu.

Sofya meydanına serilen lalelerin, Ukraynalı kadınların onuruna yapıldığı belirtildi.

ABD'de savaş mağdurları için bağış kampanyası

ABD'nin Chicago kentindeki bir oyuncak firması ise, Ukrayna'daki savaş mağdurları için bir bağış kampanyası düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin oyuncağını yapan firma, her bir parçayı 100 dolara sattı. İçinde Ukrayna bayrağının da bulunduğu çeşitli oyuncaklar da 20'şer dolara alıcı buldu.

Oyuncak üreticisi Joe Trupia, "Benimle iletişime geçen ve 'bu oyuncakların büyük hayranlarıyız' diyen birkaç ukraynalı çocuk oldu. 'Bu savaşı kazandığımızda ve her şey normale döndüğünde, bize oyuncaklardan gönderebilir misiniz?' diye sordular. Ben de 'evet, onları sizin için saklayacağım' dedim." ifadelerini kullandı.



İlk parti oyuncaklar saatler içinde tükenirken, 145 bin doların üzerinde bağış toplandı.

Kaynak: TRT Haber