ABD'de zincirleme kaza: 6 ölü
ABD'nin Montana eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Amerika 16.07.2022, 12:47
Hardin kentinin batısından geçen otoyolda 20'den fazla araç birbirine girdi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Polis, kazaya hızı saatte 90 kilometreye ulaşan toz fırtınasının neden olduğunu açıkladı.
Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğüne dikkat çekildi.
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