ABD'de zincirleme trafik kazası: 9 ölü
ABD’nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hayatını kaybetti.
Amerika 30.01.2022, 22:59
Kuzey Las Vegas polis departmanından Alexander Cuevas, kazaya kırmızı ışıktan süratle geçmeye çalışan bir aracın neden olduğunu açıkladı.
5 araca çarpan aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi de dahil toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu, kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi.
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