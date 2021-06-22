ABD DEAŞ liderinin başına ödül koydu

ABD öncülüğündeki koalisyon helikopterleri, Kuzey Suriye'de terör örgütü liderini ihbar etme çağrısı yapan broşürler bıraktı.

Medya kaynakları Uluslararası Koalisyon helikopterlerinin Deyrizor ve Haseke'de helikopterlerle atılan broşürlerle halkı terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen liderini ihbar etmeye çağırdığını bildirdi.

Uluslararası koalisyon Deyrizor'un kuzey kırsalında ve güney Haseke'de halka bildiriler atarak DEAŞ lideri Saleh Al-Kilani'nin yerini bildirenlerin ya da öldürenlerin ödüllendirileceğini bildirdi.

Uluslararası koalisyonun senelerdir Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ hücrelerine ortak operasyonlar yapsa da bu hamleler örgütün faaliyetlerini sınırlandırmayı başaramadı.

Kaynak: Star.com.tr