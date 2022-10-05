ABD'deki ara seçimler için "salıncak eyaletlerde" yarış hızlanıyor

Her seçimde olduğu gibi 8 Kasım'daki ara seçimlerin kaderini önemli ölçüde etkileyecek salıncak eyaletlerden Arizona'da yapılan son anketler, vali adayı Lake'in Demokrat rakibi Katie Hobbs ile başa baş bir mücadele yürüttüğünü ve kazanma ihtimalinin güçlendiğini ortaya koydu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen kadın adayın, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokratların sadece yüzde 0,30 farkla (yüzde 49,36'ya karşı yüzde 49,06) kazandığı Arizona'nın yeni Cumhuriyetçi valisi olmak için kampanyasını bağımsızlar üzerine genişlettiği ve bu durumun son anketlere yansıdığı görüldü.

Lake, kadın rakibi Hobbs ile en son yapılan 3 anketten ilkinde eşit pozisyonda (CBS News/YouGov anketi, yüzde 49'a yüzde 49), ikinci ankette (Marist Koleji anketi) bir puan ilerisinde, üçüncü ankette ise (Fox TV anketi) bir puan gerisinde yer aldı.

Başka bir salıncak eyalet Michigan'da yapılan son ankette, yine Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi vali adayı Tudor Dixon'ın kazanma ihtimalinin çok daha uzak bir seçenek olduğunu ortaya koydu.

Kadın aday Dixon, Glengariff Group Inc. tarafından yapılan ankette yüzde 32 oy toplarken, Demokrat rakibi olan mevcut Michigan Valisi Gretchen Whitmer's ikinci 4 yıl için yüzde 49,5 oranında destek buldu.

- Pennsylvania'daki yarışta son durum

ABD'deki ara seçimlerde merak edilen bir diğer değişken eyalet olan Pennsylvani'da ise Demokrat vali adayı Josh Shapiro, Cumhuriyetçi rakibi Dough Mastriano'ya karşı yarışta 13 puan önde görülüyor.

Marist Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, valilik yarışında Mastriano'ya destek yüzde 40, Demokrat Shapiro'ya ise yüzde 53 olarak belirlendi.

Suffolk Üniversitesinin Pennslyvania'daki Senato yarışı üzerine yaptığı ankette ise Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz'ün puanını artırarak Demokrat rakibi John Fetterman'la arasındaki farkı azalttığı ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre, Türk asıllı aday Öz, destek oranını yüzde 40'a çıkarırken, Fetterman'ın hazirandan bu yana yüzde 46 olan desteği değişmedi.

- Seçimlerin kaderini "salıncak eyaletler" belirliyor

ABD'de yapılan Başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor.

Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip “kararsız seçmen” olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

8 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde Ohio’nun yanı sıra Wisconsin, Arizona, Kansas, Nevada, Georgia, Kuzey Carolina ve Pennsylvania'nın salıncak eyalet olarak kritik rol oynaması bekleniyor.

Seçimlerin sonuçlarına göre salıncak eyaletlerin sayısı ve adı zamanla değişebiliyor.