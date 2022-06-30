ABD'deki göçmen faciasında yaşamını yitirenler için etkinlik yapıldı
ABD'nin Texas eyaletinde terk edilmiş kamyonda yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 53'e çıktı.
Amerika 30.06.2022, 07:10
ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde terk edilmiş kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 53'e yükseldi.
Yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalışan ve kaçak işçi oldukları tahmin edilen güney Amerikalı göçmenlerin 22'sinin Meksika, 7'sinin Guatemala ve 2'sinin Honduras vatandaşı olduğu, kalanların ise henüz kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmadığı bildirildi. Vatandaşlar San Antonio kentinde yer alan Travis Park'ta hayatını kaybedenler göçmenler için etkinlik düzenledi.
Kaynak: AA
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