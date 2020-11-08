ABD'deki Müslüman liderler Biden'ın başkanlığa seçilmesinden memnun

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat Biden kazanırken, Amerikalı Müslümanların önemli ölçüde Biden'a destek verdiği sandık çıkış anketlerine yansıdı.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yayımladığı "2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi" başlıklı çalışmaya göre, başkanlık seçimlerinde bir milyondan fazla Müslüman seçmen oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti.

Seçimlerde ayrıca bu yıl rekor düzeyde 110 Müslüman adayın yerel, eyalet ve ulusal düzeyde yarışa girdiği, resmi olmayan sonuçlara göre 64 adayın sandıktan zaferle çıktığı belirtildi.

Ülkedeki ileri gelen Müslüman toplum örgütü liderleri, Biden’in seçilmesiyle ilgili görüşleri ve yönetiminden beklentileri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Amerika'daki Müslüman örgütlerinin en büyük çatı kuruluşlarından ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, ülkedeki Müslüman toplumunun ABD Başkanı Donald Trump’ın yerine ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’i tercih ettiğini belirtti.

"Trump’ın yerine Biden’in kazanması daha ehvendir"

Cemal, "Göreve gelir gelmez ilk işi 7 ülkeden Müslümanların ABD’ye girişini yasaklayan, ülkede Müslümanlara yönelik İslamofobiyi ve ırkçılığı kınamayı reddeden Trump’ın yerine Beyaz Saray’a geldiğinde ilk işi Müslümanlara yönelik yasağı kaldırma sözü veren Biden’in kazanması daha ehvendir." şeklinde konuştu.

Biden’in ülkedeki azınlıklara ve sivil haklara yönelik daha duyarlı olacağını umduğunu vurgulayan Cemal, "Biden’la birlikte ülkedeki sosyal ortamın daha rahatlayacağını düşünüyorum ancak ABD’de her başkan döneminde olduğu gibi ülkenin köklü sorunu olan ırkçılık, ayrımcılık konusunda daha iyi politikalar izlemesi için Biden’a sivil toplum olarak gerekli baskıyı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"Dış politika, Biden için turnusol kağıdı olacak"

Cemal, dış politika konusunun ise Biden için turnusol kağıdı olacağına dikkati çekerek, bu alanda çok ciddi endişeler taşıdıklarını söyledi.

Cemal, şöyle devam etti:

"Mesela, İslam ülkeleri arasında tek demokratik ülke olarak öne çıkan Türkiye’ye karşı nasıl bir politika izleyecek? Türkiye’yi destekleyecek mi, yoksa Orta Doğu’da tek demokratik ülkenin demokrasisini hafife mi alacak? Bu konularda endişeliyiz. Türkiye, 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye kapılarını açtı, güney sınırlarından terörist unsurların saldırılarına maruz kalıyor. Biden’in Türkiye karşıtı ifadeleri, seçim öncesi sözler miydi, yoksa göreve geldikten sonra dış politikası mı olacak, bu konuda gerçekten endişeliyiz."

Türkiye’nin ABD’nin önemli bir müttefiki olduğunu dile getiren Cemal, "Biden, Suriye, Yemen, Libya gibi harabe olmuş ülkelere her zaman yardım elini uzatan Türkiye’yi takdir etmeli, düşmanca bir ilişki yerine, dostane politikalar izlemeli. Biz de Amerikalı Müslüman toplumu olarak bu konuda gerekli takibi ve baskıyı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Amerikan Müslüman toplumu ülkedeki siyaset yapıcı tartışmaların parçası olmalıdır"

Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) Sosyal Adalet Komisyonu Direktörü Dr. Zahid Buhari de Trump’ın iktidarı sürecinde Müslüman toplumu için çok fazla zararlı politikalar izlediğini belirterek, bu nedenle başkanlık seçimlerinde Amerikalı Müslümanların aktif olarak Biden’ı desteklediğini söyledi.

Buhari, "Bu seçimlerde Amerikan Müslüman toplumu sadece Biden’ı seçmekle kalmadı, hem yerel ve ulusal düzeyde hem de eyalet düzeyinde siyasete aktif ve başarılı bir şekilde seçmen ve aday olarak katılım sağladı." şeklinde konuştu.

Müslüman toplumunun başkanlık seçim sonuçlarından memnun olduğuna işaret eden Buhari, Biden yönetiminde seçilmiş Müslüman adayların siyaset yapımına katkıda bulunacağını umduğunun altını çizdi. Buhari, "Amerikan Müslüman toplumu ülkedeki siyaset yapıcı tartışmaların parçası olmalıdır." yorumunu yaptı.

"Biden’in dış politikasında çıkmaz durum olabilir"

Buhari, ABD’deki Müslümanların diğer İslam ülkeleri ile köprü kurma kapasitesi olduğuna işaret ederek, "Burada değişik Müslüman ülkelerden birçok insan yaşıyor ve bu köprü için yeterince kaliteliler." dedi.

Ancak Biden’in dış politikasında çıkmaz durum olabileceğine değinen Buharı, şunları kaydetti:

"Trump zamanında savaş yoktu, bu çok önemli. Eski Başkan Barack Obama ve yardımcısı Biden zamanında ise Afganistan’da Pakistan’da hiç olmadığı kadar insansız hava aracı saldırıları oldu. Biden'la birlikte bunlar tekrar geri gelir mi, bilmiyoruz. Bu konuda Müslüman toplumuna, siyasi tartışmalara katılmada ve politika belirlemenin bir parçası olma konusunda büyük görev düşüyor."

"Biden, ırksal ve dini ayrımcılık konularını ele alma sözü verdi"

Sivil haklar üzerine faaliyet gösteren ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de yaptığı açıklamada, Amerika’nın seçilmiş başkanı Biden’ı tebrik ederek, Beyaz Saray'a geldikten sonra sivil haklar, ırksal eşitlik, adaletli bir dış politika yapması konusunda çağrıda bulundu.

CAIR Başkanı Nihad Awad, "ABD Başkanlığına seçilen Biden, görevdeki ilk gününde Müslüman yasağını sona erdirme, yönetiminin her kademesine Müslümanları dahil etme ve ırksal, dini ayrımcılık konularını ele alma sözü verdi." ifadelerini paylaştı.

Awad, Biden yönetiminin vaatlerini yerine getirmesini sağlamak için diğer Amerikalı Müslüman liderler ve kuruluşlarla birlikte çalışmayı planladıklarının ve hata yaptığında hükümeti sorumlu tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA