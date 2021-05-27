banner39

ABD'deki Müslümanlardan Biden'a Filistin çağrısı

ABD'deki Müslümanların çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi, Biden yönetimine 'Filistinlilerin insan haklarını koruyun' çağrısında bulundu.

Amerika 27.05.2021, 21:16
ABD'deki Müslümanlardan Biden'a Filistin çağrısı

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) tarafından  ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilen mektupta, ABD yönetimi, İsrail'e sağladığı diplomatik, askeri ve siyasi yardımı durdurmaya davet edildi.

ABD'nin bunu yapmaması durumunda, Başkan Joe Biden'ın "insan hakları ABD dış politikasının merkezinde olacak" söylemine ters düşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrailli yetkililere durmalarını söylemelidir." ifadesi yer aldı.

ABD'deki Müslüman topluluğun, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik muamelelerinden dolayı son derece rahatsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası, Şeria'daki işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşimci planını bitirmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
banner53
#ABD #uscmo #filistin #müslüman
Yorumlar (0)
19
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?