ABD'den 20'den fazla siber operasyon

Orgeneral Paul M. Nakasone, ABD Özel Kuvvetler Komutanı Richard Clarke ve Özel Kuvvetlerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Chris Maier ile Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde düzenlenen bir oturumda açıklamalarda bulundu.

Düşmanları anlamanın bir boyutunun da onları görmek olduğunu ifade eden Nakasone, dışarıda faaliyet gösteren tehdit unsurlarını kolay gördüklerini ancak ABD içindeki siber tehdit unsurlarını tespit etme konusunda zorlandıklarını söyledi.

Seçim sürecinde içerden ve dışardan bazı unsurların sürece etki etmeye çalıştığına dikkati çeken Nakasone, "ABD Siber Kuvvetler Komutanlığı, yabancı tehditlere karşı, onlar 2020 seçimlerimize karışmadan veya süreci etkilemeden önce, iki düzineden fazla operasyon düzenledi." dedi.

ABD'li komutan hedeflerin hangi ülkede olduğuna dair detay vermezken, Komutanlığın ayrıca 9 ülkede belirlenen 11 hedefi harekete geçmeden etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Somali'den çekilmenin ciddi negatif etkileri var

Diğer taraftan, aynı oturumda değerlendirmelerde bulunan Maier, yurt dışında konuşlu ABD Özel Kuvvetlerinin yüzde 40'ından fazlasının, Çin ve Rusya ile ABD arasındaki büyük güç rekabetine ilişkin faaliyetlerde görev aldığını, önemli bir kısmının da terörle mücadele yer aldığını anlattı.

ABD'nin Somali'deki askerlerini çekmesine de değinen Maier, "Somali konusunda son zamanlarda kuvvetleri kaydırma dahil çok sayıda değişiklik yaptık. Bana göre oradan çekilmenin maliyet ve etkinlik bakımından çok ciddi etkileri var." diye konuştu.

Maier, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in göreve gelir gelmez başlattığı küresel güç durum incelemesi sürecinde Somali'den asker çekme konusunun ve bunun etkilerinin de değerlendirmeye alındığını ifade etti.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Somali'de sayıları 700'ü bulan ABD askerinin komşu Kenya ve Cibuti gibi diğer Afrika ülkelerine kaydırıldığını açıklamıştı.