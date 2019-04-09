ABD'den AB ürünlerine gümrük vergisi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği'nin (AB) Airbus'a sağladığı sübvansiyonların ABD'yi kötü etkilediğini tespit etti. Şimdi ABD, 11 milyar dolarlık AB ürünlerine gümrük vergisi uygulayacak. AB, yıllarca ticarette ABD'den faydalandı. Bu yakında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu kararı, Beyaz Saray bünyesinde doğrudan başkana bağlı çalışan ABD Ticaret Temsilciliğinin, Airbus şirketine sağlanan sübvansiyonlara karşılık vergi uygulanacak ürünlerin listesini oluşturmasının ardından geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı da AB'nin Airbus'a verdiği mali desteği gerekçe göstererek, havacılıkla ilgili ürünler, süt ürünleri ve şarapların da aralarında bulunduğu AB ülkelerinden ithal edilen çok sayıda ürünün listesini Beyaz Saray'a sunmuştu.

Bakanlığa göre, AB'nin Airbus'a sağladığı sübvansiyonlar, ABD'ye yıllık olarak 11 milyar dolar zarar veriyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer de dün yaptığı açıklamada, "Nihai hedefimiz AB ile büyük sivil uçakların üretimine sağlanan dengesiz sübvansiyonların sona erdirilmesi konusunda uzlaşı sağlamak. AB bu zarar verici sübvansiyona son verdiğinde ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergileri de kaldırılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA