ABD'den AstraZeneca'nın diyabet ilacına izin

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AstraZeneca'nın ürettiği diyabet ilacı Bydureon'un 10 ila 18 yaş arası tip 2 diyabet hastalarında kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

İngiliz ve İsveç ortaklığı ilaç şirketinin ürettiği ilacın diyabetin en fazla görülen formunda kullanılmasına izin verilmesi çok daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağlayacak.

Kandaki şeker oranını düşürmeyi hedefleyen ilaç, diyet ve spor faaliyetleri eşliğinde hazırlanan bir program dahilinde haftada bir defa kullanılıyor.

İlaç dairesinin verdiği izin ilaç hakkında yapılan ileri fazdaki bir araştırmanın sonuçlarının bir ay önce yayınlanmasının ardından geldi. Araştırmada, ilacın çocuklar ve gençlerde kandaki glikozu önemli oranda düşürdüğü gözlemlenmişti.

Bydureon, tip 2 diyabet hastalığı bulunan yetişkinlerde uzun zamandır kullanılıyordu. İlacın haftada bir alınması da önemli avantajlarından biri olarak görülüyor. Zira 18 yaş altının kullanabildiği ve insülin barındırmayan diğer seçenekler metformine ve liraglutide'in her gün alınması gerekiyor. İlacın düşük kullanılma frekansı sık alınanlarda meydana gelebilecek kimyasal zehirlenme riskini de düşürüyor.

Kaynak: Euronews