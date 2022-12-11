ABD'den Çinli yetkililere ve balıkçılık şirketlerine yaptırım

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2016-2021 yıllarında Tibet Parti Sekreterliği yapan Vu Yingcie ile 2018'den beri bölgenin emniyet müdürü olan Cang Hongbo'nun ABD'deki mal varlıkları dondurulurken, kişilerle AB vatandaşları arasında para transferi yapılması yasaklandı.

Bakanlık, Çin'in on yıllardır Tibet'te "sosyal istikrar programı" adı altında "Tibetlilere yönelik ciddi hak ihlallerinde bulunduğunu", "keyfi gözaltı, yargısız infaz ve fiziksel suistimallerle dini özgürlükleri kısıtlayıcı baskı uyguladığını" ileri sürdü.

Karar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde, Rusya, Kuzey Kore ve diğer ülkelerdeki kişi ve kurumlara yönelik benzer yaptırımlarla duyuruldu.

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin eski Parti Sekreteri Çın Çuanguo'ya da yaptırım kararı almıştı. Bölgede yaşayan Uygur Türklerini ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri karara gerekçe gösterilmişti.

- İki balıkçılık şirketinin yöneticilerine yaptırım

Kararda ayrıca Dalian Okyanus Balıkçılık Şirketinin yöneticisi Li Cınyu ile Pingtan Deniz Teşebbüsünün yöneticisi Şinrong Cuo ile iki şirketin bünyesindeki 8 balıkçılık ağının yaptırım kapsamına alındığı belirtildi.

Dalian Okyanus'un, "sefer sırasında hayatını kaybeden 3 çalışanın naaşlarını denize attığı, sefer dönüşünde mürettebatın yetersiz beslendiğinin tespit edildiği ve vaat edilen ödemelerin yalnızca bir bölümünü alabildikleri" kaydedildi.

Şirket, ayrıca "çalışanları işe alırken kandırma, kimlik dokümanlarını alıkoyma, cezalandırıcı çalıştırma ve fiziksel taciz gibi yasa dışı çalışma pratikleri uygulamakla" suçlandı.

Pingtan Deniz'in ise "ciddi insan hakları ihlalleri" ile "Endonezya, Doğu Timor ve Ekvador'da yasa dışı, izinsiz ve düzensiz balıkçılık faaliyetinde" bulunduğu bildirildi.

İki şirketin Çin bandıralı 157 teknenin balıkçılık faaliyetinde pay sahibi olduğunun belirlendiği bildirildi.

Yaptırım kararları, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca alındı.