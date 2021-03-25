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ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı "Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Amerika 25.03.2021, 21:41
ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar yardım

Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı bildirildi.

Ayrıca bu yardımın Gazze ve Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.

Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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