ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar yardım

Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı bildirildi.

Ayrıca bu yardımın Gazze ve Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.

Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.