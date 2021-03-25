ABD'den Filistin'e 15 milyon dolar yardım
ABD Dışişleri Bakanlığı "Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor" ifadelerine yer verildi.
Amerika 25.03.2021, 21:41
Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı bildirildi.
Ayrıca bu yardımın Gazze ve Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.
Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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