ABD'den G.Kore-K.Kore anlaşmasına engel

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Kore dışişleri bakanı önündeki tek taraflı yaptırımların bir kısmının gözden geçirildiği yönündeki yorumlarına, Güney Kore'nin ABD'nin onayı olmadan Pyongyang'a yaptırımları kaldırmayacağını söyledi.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı bazı yaptırımlar kaldırmayı düşündüğü bildirildi. Trump, “Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar. ” dedi.

Güney Koreli dışişleri bakanı Kang Kyung-wha, Çarşamba günü yapılan meclis denetimi sırasında Seul'ün, kendi nükleer silahlanmayı teşvik etmek için Kuzey'e karşı kendi yaptırımlarını hafifletmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net