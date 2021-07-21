ABD'den Guatemala'ya 3 milyon doz aşı bağışı

ABD'nin Guatemala'ya bağışladığı ilaç üreticisi Moderna'ya ait aşıları taşıyan uçak, Guatemala'nın başkenti Guatemala City'ye ulaştı.

Böylelikle ABD'nin Guatemala'ya bağışladığı aşı dozu 4,5 milyona ulaştı.

Guatemala Sağlık Bakanı Amelia Flores, 3 milyon doz aşının "ülkeye tek seferde gelen en fazla aşı" olduğunu belirtti.

Flores, söz konusu aşılarla ülkedeki 40 yaş üstü herkesin aşılanabileceğini ifade etti.

Guatemala'da son haftalarda düzenlenen protesto gösterilerinde, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin istifa etmesi yönünde çağrılarda bulunuluyor.

Salgının iyi yönetilmemesi ve Rusya'nın göndereceği Sputnik aşısının sevkiyatının gecikmesini protesto eden göstericiler, ülkeye yeteri kadar Kovid-19 aşısı getirilemeyişi nedeniyle Giammattei'nin istifasını istemişti.

Giammattei, 16 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma yapmıştı.

Guatemala, aşıların toplam maliyetinin yarısına tekabül eden yaklaşık 80 milyon doları peşin ödemişti. Ancak bugüne kadar ülkeye sadece 550 bin Sputnik aşısı ulaştı.

ABD, Guatemela'ya 1,5 milyon doz Moderna aşısı bağışlamıştı ancak bu yine de 17 milyon nüfusu olan ülkenin salgınla mücadelesi için yeterli olmamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 334 bin 375 vakanın tespit edildiği Guatemala'da 9 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

AA