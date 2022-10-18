ABD'den Haiti'deki çetelere karşı BM yaptırımları uygulanması önerisi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinin 15 üyesine yaptığı açıklamada, hazırlanan teklifin silah kaçakçılığı, BM personeline saldırı, masum sivillerin kaçırılması, insan hakları ihlalleri ve cinsel şiddetten sorumlu çete üyelerini hedef alacağını söyledi.

Greenfield, BM yaptırım teklifinin, çetelerin saygın finans kuruluşlarına erişimini engellemesinin yanı sıra varlıklarını dondurmayı ve uluslararası seyahatlerini yasaklamayı amaçladığını kaydetti.

ABD ve Meksika tarafından hazırlanan teklifte özellikle "Barbecue" takma adıyla da bilinen Jimmy Cherizier'in listeye dahil edildiğine dikkati çeken Greenfield, Cherizier'in ülkedeki akaryakıt krizinden sorumlu olduğunu belirtti.

Greenfield, teklifteki silah ambargosu hükümlerinin, çetelere ve liderlerine doğrudan veya dolaylı silah tedarikini, satışını ya da transferini de engelleyeceği bilgisini paylaşarak, ayrıca Haiti'ye uluslararası güvenlik yardımının gönderilmesi yönündeki planları anlattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gazetecilere yaptığı açıklamada, Haiti'deki durumu kabus olarak tanımladı ve çeteler tarafından kontrol edilen Varreux akaryakıt istasyonunun blokajını kaldırmak için "silahlı" müdahaleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Haiti'de şiddet ve kriz

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik protestolar, hükümetin 11 Eylül'de akaryakıt yardımlarını kestiğini duyurmasının ardından ülke geneline yayılarak şiddetini artırmıştı.

Gösteriler, 14 Eylül'de başkent Port-au-Prince dışında ülkenin diğer büyük kentlerine yayılmış, göstericiler Başbakan Ariel Henry'yi istifaya çağırmıştı.

Protestocuları destekleyenler ile hükümet yanlısı çeteler arası mücadelenin de mevcut gidişat üzerinde etkisinin olduğu biliniyor.

"Barbecue" lakabıyla bilinen Haiti'nin önde gelen çete elebaşlarından Jimmy Cherizier, Port-au-Prince'te düzenlediği gösteride "Haiti'nin yoksullarının Başbakan Henry'i görevden alması gerektiğini" söylemişti.

Gösteriden yaptığı videolu paylaşımda Cherizier, "Gerçek çeteler ve gerçek haydutlar takım elbise giyenlerdir." diyerek, "sistemi devirme" çağrısı yapmıştı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, Ağustos 2021'de meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.