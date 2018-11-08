ABD'den Irak'a elektrik ve doğalgaz muafiyeti

Irak candamarlarından birini oluşturan İran'dan elektrik ithalatını devam ettirip bunun için Tahran'a ödeme yapmaya devam edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran'la ilgili meselelerden sorumlu Özel Temsilcisi Brian Hook, Irak'ın elektrik ithalatı için İran'a ödeme yapmaya devam etmesine 'izin veren muafiyet bahşettiklerini' söyleyerek "Bunun Irak'ın güneyindeki elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

Irak'ın güneyi, özellikle Basra kenti elektrik kesintisi ve kirli su yüzünden aylardır protestolara sahne oluyordu.

Brian Hook "Dost ve ortak ülke Irak'ın istikrarı ve rehafına sadığız" diye ekledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi Iraklı kaynak, ABD'nin artık Irak'ın İran petrol ve gazından giderek uzaklaşmasını beklediğini söyledi.

Iraklı kaynak "ABD yönetimi, İran gazı ve petrolü kullanmayı aşamalı olarak nasıl bırakacağımıza dair plan sunmamız için bizde 45 gün verdi" dedi.

2003 yılında ülkeyi işgal etmiş ABD ile güvenlik, yönetim ve siyaset alanlarında güçlü ilişkileri bulunan Irak merkezi hükümeti, diğer yandan ekonomide İran'a göbekten bağlı. Geçen yıl İran'dan 6 milyar dolarlık mal ithal eden Irak, enerji eksikliğini de İran'dan gaz ve elektrik alarak karşılıyor. Irak'ın 39 milyonluk nüfusu, devletin değıtımcısından günde sadece birkaç saat elektrik alabiliyor, kalanı jeneratörlerle karşılanıyor.

Bu arada durmadan geçici muafiyet açıklanmasına karşın, ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmekte kararlı olduklarında ısrar etti.

Bunu dostlara ve müttefiklere zarar vermeksizin maksimum ekonomik baskı uygulamak suretiyle ölçülü ve aşamalı şekilde yapacaklarını dile getiren Hook, zira petrol fiyatlarının yükselmesini istemediklerinin altını çizdi.

Trump yönetiminin gelecek 6 ayda İran'ın petrol ihracatını azaltmayla ilgili hedefi sorulduğunda "Hedefimiz var ama size söyleyemem" diye kaçamak cevap veren Hook, ABD'nin 2019 yılında küresel petrol arzının artarak talebi geçmesi beklentisini aktarıp bunun ithalatçı ülkelerden İran'dan petrol alımını sıfıra indirmelerini istemek için kendilerini daha iyi bir pozisyona sokacağını söyledi.

İran'ın petrol gelirlerinin aktarılacağı güvenli hesaplara ABD Hazine Bakanlığı tarafından maksimum baskı uygulanacağı, İran gemilerinin liman hizmeti alması ve uluslararası sulara çıkmasına izin veren ülkelere maksimum ceza kesileceğine dair gözdağı veren ABD'li diplomat, Tahran'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'düzenli olarak milyonlarca varil ham petrol sevk etmesini' de hedef gösterdi.

Kaynak: Sputnik Türkiye