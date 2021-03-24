ABD, nisanda Irak ile stratejik diyaloğunu yenileyecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Nisanda Irak hükümeti ile Stratejik Diyaloğumuzu yenilemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, güvenlikten kültür, ticaret ve iklime kadar birçok alanda ortak çıkarlarımızı tartışmak için önemli bir fırsat olacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu toplantılarda, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin tek amacının, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının engellenmesinin sağlanması için Irak kuvvetlerini eğitmek ve onlara danışmanlık yapmak olduğunun vurgulanacağını aktaran Psaki, "ABD, Irak'ın egemenliğine bağlıdır. İki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşmada belirlenen gelecek ortaklığımız konusunda Iraklı liderler ile önemli görüşmeler yapmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.