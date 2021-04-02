ABD'den İran'a doğrudan görüşme mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gelecek hafta Viyana'da başlayacak İran görüşmeleri için AA muhabirine açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Nükleer anlaşma koşullarına İran'la ortak bir şekilde dönme konusundaki meseleleri ele almak için Avrupalı, Rus ve Çinli ortaklarımızla birlikte görüşmelere katılma konusunda anlaştık. Görüşmeler 6 Nisan'da Viyana'da başlayacak." dedi.

Görüşmelerden hemen somut bir çıktı beklemediklerini ve zorlu müzakereler olacağını kaydeden Price, "Fakat inanıyoruz ki bu ileriye doğru atılmış sağlıklı bir adımdır." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmelerin, Avrupa Birliği (AB) tarafından İran'la nükleer anlaşmanın diğer tarafları arasında kurulacak çalışma grupları şeklinde ilerleyeceğini belirten Price, "Şu anda ABD ile İran arasında doğrudan görüşme olmasını beklemiyoruz ancak ABD buna (doğrudan görüşmeye) açıktır." ifadesini kullandı.

Price, görüşmelerdeki ana konuların, İran'ın yeniden nükleer anlaşma koşullarına dönüşle ilgili atması gereken nükleer adımlar ve aynı şekilde ABD'nin İran'a yaptırımları hafifletmesine yönelik adımlar olduğunu söyledi.

ABD'nin anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer arasında bugün yapılan video konferansın ardından gelecek hafta Viyana'da ilk görüşmelerin başlayacağı bildirilmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesine ilişkin gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek toplantıya ilişkin, "ABD ile toplantı yapmayacağız." açıklamasını yapmıştı.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Anlaşmanın yeniden canlandırılması ve ABD'nin dönüşü için bir süredir çalışmalar yürütülüyordu.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın taraflarının "ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda" dün İranlı yetkililerle yaptığı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.