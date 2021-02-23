Beyaz Saray İran'la ilişkilerde diplomasiye dikkat çekti

Jen Psaki, günlük basın brifinginde, İran ile nükleer anlaşma konusunda gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce de belirttikleri gibi, İran ile nükleer anlaşma konusunda kapılarının açık olduğuna işaret eden Psaki, bu konuyu diplomatik yollarla görüşmeye açık olduklarını vurguladı.

Psaki, "Açık olduğumuz şey, diplomatik müzakeredir ve bu konudaki görüşümüz şudur; Beyaz Saray: İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemenin en iyi yolu diplomasidir." ifadesini kullanarak, bu sebeple Tahran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

İran'ın "Gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Psaki, şunları söyledi:

"İran, anlaşma koşullarını yerine getirmekten oldukça uzak ve bu durum son haftalarda değişmedi. Diplomasi, nükleer silaha erişmelerini önlemenin en iyi yolu ama bu demek değildir ki İran anlaşma koşullarını yerine getirmeyecek."

Psaki, İran ile muhtemel diplomatik müzakereler konusunda çatının P5+1 yapısı olduğunu, bu kapsamda Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek davete icabet edeceklerini, İran'ın katılıp katılmayacağının beklendiğini belirtti.

İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması konusuna da değinen Sözcü, Tahran ile birkaç doğrudan ve dolaylı kanal üzerinden bu konuyu görüştüklerini söylemekle yetindi.

Suudi Arabistan'la görüşme

Psaki, bir soru üzerine, Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan'daki muhatabının Kral Selman olduğunu ve muhtemel görüşmenin bu iki isim arasında olacağını belirtti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ABD'deki mevkidaşının Savunma Bakanı olduğunu hatırlatan Beyaz Saray Sözcüsü, Lloyd Austin'in birkaç gün önce Muhammed bin Selman ile görüştüğünü aktardı.

Riyad ile ilişkilerini çok önemsediklerini vurgulayan Psaki, bununla birlikte Biden yönetiminin "Suudi Arabistan'ın insan hakları ve demokrasi ihlallerini gündeme getirmekten geri durmayacağını" sözlerine ekledi.

Diğer yandan Psaki, Kuzey Akım 2 projesinin hayata geçmesine karşı olduklarını, bu projenin Rusya karşısında Avrupa'yı böldüğünü ve yaptırımlar konusundaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Psaki ayrıca Malcolm X'in öldürülmesinde polisin ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) parmağı olabileceği iddiasını taşıyan yeni bir delille ilgili görüşünün sorulması üzerine, söz konusu delili görmediğini ancak konuya bakacağını söyledi.

AA