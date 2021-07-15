ABD'den İran'a suçlama: Muhalif gazeteciyi kaçırmak istediler

ABD'nin New York kentinde yaşayan İran doğumlu Amerikalı gazeteci Masih Alinejad'ın, İranlı istihbarat ajanları tarafından kaçırılmak istendiği öne sürüldü.

New York Federal Mahkemesince açıklanan iddianamede, 4 İranlının, Tahran rejimine muhalif gazeteci ve kadın hakları aktivisti Alinejad'ı kaçırmak için komplo kurmaktan suçlandığı belirtildi.

Alinejad, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, "İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığının beni kaçırma planını bozduğu için FBI'ya minnettarım." ifadesini paylaştı.

Video'da Brooklyn'deki apartman dairesinin penceresinden kendisini korumak için dışarıda bekleyen polis aracını da gösteren Alinejad, "Polis beni korumak için iki haftadır evin önünde nöbet bekliyor, buna hala inanamıyorum." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de basın toplantısında, komployu "tehlikeli ve aşağılık" olarak niteleyerek, İranlı-Amerikalı gazeteci Alinejad'ın kaçırılma planını şiddetle kınadıklarını kaydetti.

İddianamede, Tahran yönetiminin, önce Alinejad'ın İran'da ikamet eden akrabalarını onunla buluşması için başka bir ülkeye seyahat etmeye ikna etmeye çalıştığı, Alinejad’ın yakınlarının ise bu teklifi kabul etmediği savunuldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan sanıkların, Alinejad'ı İran'a gizlice kaçırmak için Brooklyn'deki bir sahil mahallesinden onu askeri tarzda bir sürat teknesi ile Venezuela’ya götürmenin yollarını araştırdığı iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise AP'ye yaptığı açıklamada, suçlamaları Hollywood benzeri senaryolara benzeterek, "temelsiz ve saçma" olarak niteledi.