ABD'den İran destekli kuruluşlara yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran havayolu şirketi Mahan Havayolları ve İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin de içinde olduğu bazı İranlı grup ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı kuruluşlara karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İranlı Mahan Havayollarının Suriye'ye milis savaşçı ve silah gönderilmesinde etkin rol oynadığı belirtilerek, Mahan Havayollarına hizmet veren bir Ermeni genel satış temsilcisine de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Teröre destek verdiği gerekçesiyle İran menşeli 20 kuruluşa daha yaptırım uyguladığı ifade edilen açıklamada, İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin yanı sıra Suriye'de faaliyet gösteren ve Beşşar Esed rejimine destek veren Afgan savaşçıların kurduğu Fatimiyyun Tugayı ve İran destekli milis birliği Zeynebiyyun Tugayına da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Acımasız İran rejimi, İran'daki mülteci topluluklarını sömürüyor, onları eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişmekten mahrum ediyor ve Suriye'de çatışması için canlı kalkan olarak kullanıyor. Hazine Bakanlığının, İran destekli milisleri ve diğer yabancı vekilleri hedeflemesi, rejimin terörizmi ihraç etmek ve dünya genelinde huzursuzluk yapmak için kullandığı yasa dışı ağları kapatmak için devam eden baskı kampanyamızın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptırımlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaparak, söz konusu yaptırımların İran'ın mültecilere zulmettiği ve insanları savaşa göndererek ölüme terk ettiği için uygulandığını ifade etti.

Pompeo, "Bu (yaptırımlar), Almanya'nın Mahan Havayollarını yasaklamasından ve rejimin çocukları asker olarak kullanmasına karşı yapılan son eylemden birkaç gün sonra geldi. Azami baskı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA