ABD'den Kırım yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Washington’un 3 Rus vatandaşına ve 9 şirkete Kırım ve Donbass bölgesindeki durum nedeniyle yaptırım uyguladığını açıkladı.

Sputnik'teki habere göre Volker, konuyla ilgili açıklamasında ABD'nin yaptırımlarının, kişi ve şirketlerin Rusya'nın Kırım'ı özel yatırım ve özelleştirme projeleri üzerinden entegre etmeye yönelik girişimlerini destekledikleri, ayrıca ciddi insan hakları ihlali olaylarına karıştıkları gerekçesiyle uygulamaya konduğunu belirtti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net