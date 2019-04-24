ABD'den Myanmar'a basın özgürlüğü eleştirisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar Yüksek Mahkemesini Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları ifşa ettikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan 2 Reuters muhabirinin cezasını onaylamasından dolayı eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, Myanmar Anayasa mahkemesinin Reuters haber ajansının iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun tutukluluk hallerini onaylamasına tepki gösterdi.

Ortagus, açıklamasında, "Myanmar Yüksek Mahkemesinin, Pulitzer ödüllü gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun davadaki ciddi usulsüzlüklere rağmen mahkumiyetlerinin devamına karar vermesi, Myanmar'daki ifade özgürlüğü ve gazetecilerin korunmasına dair derin bir olumsuz işaret göndermektedir." dedi.

ABD'nin bu sebepten dolayı "derin endişe" duyduğunu vurgulayan Ortagus, Myanmar'daki gazetecilerin, siyasi aktivistlerin, sivil toplum üyeleri ve muhalif sanatçıların tutuklanmasından büyük endişe duyduklarını kaydetti.

Ortagus, "Myanmar yönetimini zor kazanılmış özgürlükleri korumaya, son zamanlardaki demokratik kazanımlardan geriye adım atmayı önlemeye ve bu gazetecileri aileleriyle tekrar birleştirmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Reuters muhabirleri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarda devlet görevlilerinin rolü hakkında yaptıkları bir araştırma sırasında polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mahkeme, 3 Eylül'de, iki gazeteciyi, "devlet sırrı niteliğindeki belgeleri bulundurmak" suçlamasıyla 7 yıl hapse mahkum etmişti.

Kaynak: AA