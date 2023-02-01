ABD'den Myanmar'daki darbe rejimiyle ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu.

Kirby, ABD Hazine Bakanlığının, Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar'da 1 Şubat 2021 sabahı düzenlenen askeri darbenin ikinci yıl dönümü kapsamında, darbe rejimine gelir ve silah temin ettiği belirlenen 6 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Bu kararın İngiltere, Avusturalya ve Kanada gibi müttefiklerle, rejime karşı uygulanan genel yaptırımlar kapsamında alındığını aktaran Kirby, darbeden bu yana 80 kişi ve 30 kuruluşa yaptırım uyguladıklarını kaydetti.

Kirby, "Myanmar'daki askeri rejimin gaddarlıklarının hesabının sorulması için müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'e gidecek

Koordinatör Kirby ayrıca perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelerek, bölgesel güvenlik ve İran konularını ele alacaklarını kaydetti.

Biden'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile de şubatta bir araya geleceğini aktaran Kirby, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da gelecek hafta Çin'i ziyaret edeceğini belirterek, buradaki muhataplarıyla, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri ve çevre konularındaki diyaloğun yanı sıra birçok konunun gündeme geleceğini aktardı.