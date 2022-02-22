Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma karının ardından acil toplandı.

Toplantı TSİ 05.00'te başladı. Artan gerilim ve bölgedeki son gelişmeler görüşülüyor.

Rusya'nın adımı sonrası ülkelerden gelen tepkiler üzerine BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Kurulu'ndaki konuşmasında "Rusya Ukrayna'yı daha da işgal ederse, Avrupa çapında bir mülteci krizi yaratan yıkıcı bir can kaybı, hayal edilemez acılar ve yerinden edilmiş milyonlarca insan göreceğiz" açıklamasını yaptı.

ABD'den Rusya'ya ek yaptırım sinyali

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kararlılıklarını test ettiklerini söyleyen Greenfield, " Bu krize karşı birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

Linda Thomas Greenfield'in açıklamarı şu şekilde:

"Ukrayna'ya yönelik bir saldırının BM’ye üye her devletin egemenliğine ve BM sözleşmesine bir saldırı olduğunu ve bunun hızlı ve ciddi sonuçlarıyla karşılanacağını açıkça belirtmeliyiz. Yarın ABD, Rusya'yı uluslararası hukukun ve Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bu açık ihlalinden sorumlu tutmak için daha fazla tedbir açıklayacak. Biz ve ortaklarımız, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda hızlı ve şiddetli bir yanıt olacağı konusunda net olduk"